Christian Petz zeigt Rippen

Obwohl er selber als kleines Kind im Mühlviertler Gasthaus seiner Eltern mithalf, wünscht er sich für seine Söhne eine Zukunft abseits der: "Wenn sie einsteigen hätten wollen, hätte ich ihnen eher abgeraten. Es gibt Jobs mit deutlich weniger Einsatz und deutlich mehr Gehalt." Diese Einsicht soll keinesfalls altersmüde klingen,bleibt Wiederholungstäter: "Mein Traum vom eigenen, kleinen Restaurant ist kein Geheimnis. In der gehobenen Hauben-Gastronomie möchte ich aber nicht mehr arbeiten. Die wirtschaftliche Situation und die hohen Lohnkosten hemmen die. Derzeit sind mir Hauben wurscht. Ich will Spaß haben und Geld verdienen." Seine Leidenschaft gehört noch immer den Innereien. Es könnte also in diese Richtung gehen. Vor anspruchsvollen Gästen hat der Rastlose keine Angst: "Kochen, Essen, Trinken und Reisen sind quasi zum Volkssport geworden. Diese Entwicklung bedeutet für uns Köche nichts Schlechtes, sondern nur Gutes!"

Wann sein Traum Wirklichkeit wird, wagt er nicht zu prophezeien. Bis dahin konzentriert sich Petz lieber auf Schweinisches. Petz: "Wir servieren sogenannte 'briskets', also Rinderbrust, Spareribs und sogenanntes 'pulled pork', also Schweineschulter. Die spannendste Beilage ist Makkaroni mit Käse. In den USA essen sie wirklich Makkaroni und Spareribs, das wollten wir ausprobieren." Geschmort wird das Fleisch in zwei Smokern, die aus Kansas eingeflogen wurden. Am Montagabend wird der Rastlose bei der großen Eröffnung fehlen – Rippchen hatte er genug in letzter Zeit.