Pikante Pleite eines renommierten Haubenkochs

Das Restaurant Petz im Gusshaus in der Wiener Gusshausstraße 23 ist jeden Tag voll. Kocht doch der Zwei-Hauben-Koch Christian Petz dort. Sein "Wirtshaus" bietet Flammkuchen mit Blutwurst, Grammeln, Kren und Krautsalat um 14 Euro, Sarawak Laksa vom Lamm mit Safran-Basmatireis um 24 Euro und Blue Gin Fizz Sorbet um 9 Euro. Doch nun muss sich Petz mit einem finanziellen Loch in der Küche herumschlagen.

Laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform wurde über das Vermögen von Christian Petz ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. „Das Lokal ist immer voll und Christian Petz ist ein begnadeter Koch. Ich werde ihn weiter unterstützen und ich möchte, dass er an Bord bleibt“, sagt Verpächter und Anwalt Walter Kainz im Gespräch mit dem KURIER. „Ich hoffe, dass er geschäftlich wieder in die Spur kommt.“