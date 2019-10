Bester Inder in Wien: Indian Pavilion schließt für immer

500 g Hühnerfilet (in Streifen geschnitten)

3 EL Speiseöl

2 Stk. Kardamom

2 Lorbeerblätter

1 Stk. Zimtstange

1 TL Kurkuma

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Koriander

1/2 TL Chilipulver

1 EL Joghurt

1 EL frisch gepresster Zitronensaft

Salz

1 Zwiebel (in Ringe geschnitten)

3 Knoblauchzehen (zerdrückt)

1 kleines Stück Ingwer (gerieben)

2 Paradeiser (Spalten)

1/2, roter Paprika

1/2 grüner Paprika (jeweils in Streifen geschnitten)

frischer Koriander zum Garnieren

Die Hühnerfilets eine halbe Stunde mit Knoblauch und Ingwer marinieren. In einer Pfanne Öl mit Kardamom, Zimt und Lorbeerblättern erhitzen, Huhn zufügen und leicht goldbraun braten. Die Gewürze, Zitronensaft und Joghurt dazugeben, gut umrühren und für ca. 2-3 min zugedeckt köcheln lassen. Paprika, Zwiebel und Tomaten zugeben und nochmals zugedeckt kurz dünsten lassen. Mit frischem Koriander garnieren und mit Basmati-Safran-Reis servieren. Eventuell auch noch etwas grünen Chili dazugeben.