Top 4: Die besten indischen Restaurants in Wien

Indus, 1030

78 Punkte hat der beste Inder in Wien-Landstraße in der Falstaff-Wertung erreicht. Das Lokal ist im Gegensatz zu vielen anderen nicht kitschig, sondern ziemlich cool. Spezialität des Hauses: Hühner-Mango-Curry. Zu Indus gehört auch das indische Lokal „ Sindh“ in der Burggasse.

Info: 3., Radetzkystraße 20. Montag bis Freitag und Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr; Samstag 18 bis 23 Uhr