Am Herd mit Susanne Pöchacker und Steffi Paschke

Fini, portugiesisches Pointermädchen, dreieinhalb Jahre. Humphrey, Elo, drei Jahre. Max, Magyar Vizsla, vier Jahre. Susanne Pöchacker, Steffi Paschke, Heidi Strobl. Von den drei Forellen und den drei getrockneten Sprotten wissen wir nicht einmal die Namen. Die Eckdaten unserer Mensch-Tier-Kocherei sind schnell zusammengefasst. Nicht so einfach, so zeigt sich, ist allerdings das Zusammenspiel in der Küche. Die beiden Rüden beschäftigen sich damit, einander argwöhnisch aus dem Weg zu gehen und anzuknurren, während Fini die Fische nicht aus den Augen lässt. Also schicken wir die Hunde lieber mit je einer getrockneten Sprotte in den Garten, bevor sich die Frauerln an die Arbeit machen. Pöchacker an die Fische, Paschke ans Gemüse.