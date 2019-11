5-Zutaten-Rezept: Sagen Sie nicht Leinöl zu ihm!

Namen können manchmal in die Irre führen – eine unserer fünf Zutaten wäre dafür prädestiniert. Falls Sie hinter Leindotteröl eine Mischung aus Leinöl und (Ei-)Dotter vermuten: Sie liegen damit falsch. Ganz falsch.

Aber ärgern Sie sich nicht – es geht vielen so. Die uralte Leindotter-Pflanze gehört im Gegensatz zum Flachs, aus dessen Leinsamen Leinöl gewonnen wird, zur Familie der Kreuzblütler. Ihre Samen werden aber ebenso schon sehr lange zu Öl gepresst. Über die Jahrhunderte geriet der Leindotter allerdings in Vergessenheit. Erst seine gesundheitlichen Vorzüge holten ihn aus der Versenkung. Das Öl verfügt vor allem als schonende Kaltpressung über eine für den Organismus besonders gute Kombination wichtiger Omega-Fettsäuren.

Geschmack nach frischen Erbsen

Was sie in der Küche so interessant macht, ist ihr unverkennbarer Geschmack, der an frische Erbsen erinnert. Dazu kommt eine leichte Schärfe, die Gerichten wie Pestos, Salaten oder Aufstrichen eine interessant-ungewöhnliche Note gibt. Für die jungen Linzer Köche Marco Barth und Sebastian Rossbach verkörpert Leindotteröl sehr gut ihren Stil: Das Produkt ist tief in der Region verwurzelt, verleiht den Speisen aber einen überraschenden Geschmack. „Wir verwenden es sehr gern. Auch, um vielen Gerichten eine schöne Cremigkeit zu verpassen.“

Pesto aus Leindotteröl

Leserin Heike aus Graz entschied sich dazu, Leindotteröl in einem Pesto zu verarbeiten – die leichte Schärfe harmoniert gut mit der frischen Petersilie. Das Ei gleich als Ganzes in ihrer Kreation in Szene zu setzen, ist eine ideale Lösung, ihm einen prominenten Platz auf dem Teller einzuräumen. Dass der Auftritt mit Panier auch einiges hermacht, ist ein weiterer Pluspunkt. Die Idee dazu holte sich Heike übrigens aus einem ihrer mehr als 100 Kochbücher, die sie sammelt. „Ich hole mir daraus Ideen und versuche sie dann auf meine Weise umzusetzen. Daher finde ich die Zutatenvorgabe sehr cool.“ Und wenn einer ihrer Versuche einmal nicht gelingt? „Immer wieder versuchen. Nicht lockerlassen und eventuell etwas umändern.“