5-Zutaten-Rezept: Flussbarsch? Egli? Schratzen?

Das Schöne an Regionen sind auch ihre sprachlichen Unterschiede. Und unser 5-Zutaten-Rezept der Woche eignet sich diesmal vortrefflich, um die Vielfalt der Regionen aufzuzeigen. An ein und demselben Produkt, wohlgemerkt. Sie ahnen es vielleicht schon: Es geht um den gemeinen Flussbarsch. Der Süßwasserfisch ist in fast ganz Europa heimisch – und trägt die unterschiedlichsten Namen. Haubenkoch Lukas Nagl, dessen Küche direkt auf den Traunsee gerichtet ist, nennt ihn Schratzen, wie das im Salzkammergut üblich ist. Am Bodensee, an der westlichen Grenze Österreichs, kennt man den delikaten Speisefisch wiederum als Kretzen. Jenseits der Staatsgrenze wird es nicht einfacher. Die Schweizer sprechen wiederum von Egli.

Sie sehen, es ist nicht ganz einfach mit den regionalen sprachlichen Besonderheiten. Den Genuss des mageren, aber festen Fleisches verändern die namentlichen Abwandlungen allerdings nicht: Fischliebhaber schätzen den Flussbarsch wegen seines angenehmen, aber unverkennbaren Aromas. Für Lukas Nagl liefert er „unfassbar tolles Fischfleisch“, das er regelmäßig in seine Gerichte einbaut. Von Vorteil ist, dass zwar das ganze Jahr über Fangzeit ist, am besten angelt man ihn allerdings jetzt im Herbst. Da passen Hokkaido-Kürbis, Williamsbirne und Ingwer wunderbar dazu.

Dass auch Tintlinge in den Zutaten vorkamen, sprach Leser Bernhard aus Gloggnitz gleich an. „Ich gehe sehr gerne selber Pilze suchen. Leider habe ich nur mehr wenige frische Tintlinge gefunden und konnte teilweise nur die Stiele verwenden.“ Der Pilz kann übrigens ebenso wie der Flussbarsch mit mehreren Namen aufwarten. Man nennt ihn auch Tintenpilz oder Spargelpilz. Letztere Bezeichnung beschreibt das Wesen dieses Pilzes vielleicht sogar am besten: Sein mild-würziges Aroma erinnert tatsächlich ein wenig an Spargel.