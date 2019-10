5-Zutaten-Rezept: Dirndln kommen in die Knödel

Vorbereitung: 30 min (ohne Chutney) Zubereitung: 45 min Portionen: 4

TOPFEN-KÜRBIS-KNÖDERLN

120 g Butternusskürbis gekocht und püriert

500 g Topfen

300 g Universalmehl

2 Eidotter

Eine kleine Handvoll eingelegte Dirndln fein gehackt

1 kleine Schalotte fein gehackt

Etwas Zucker

200 g Schafskäse zerdrückt

Butter, Salz, Pfeffer, etwas gehacktes Rosmarin

- Für den Knödelteig Kürbis, Topfen, Mehl und Dotter vermischen und fünfzehn Minuten rasten lassen

- Die Schalotte in etwas Butter anbraten, mit Zucker bestreuen und karamellisieren

- Schalotte mit Dirndln und Schafkäse vermischen, salzen und pfeffern und zu kleinen Kügelchen formen

- Aus der Knödelmasse kleine Stücke abzupfen, flach drücken und mit den Käsekügelchen füllen. Dann zu Knödeln formen

- Knödel zehn bis zwölf Minuten in wallendem Salzwasser kochen. Rosmarin in Butter anschwitzen, Knödel in der Rosmarinbutter schwenken

HIRSCHRÜCKENFILET

8 Hirschrückenfilets

Salz, Pfeffer, etwas Öl

Ein Schuss Rotwein, etwas kalte Butter

- Die Filets salzen, pfeffern und in Öl kräftig anbraten. Herausnehmen und im Backrohr bei 150 Grad sechs bis acht Minuten (je nach Dicke des Fleisches) ruhen lassen

- In der Zwischenzeit einen Schuss Rotwein in den Bratfond geben und einreduzieren lassen.

- Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss etwas kalte Butter in kleinen Stückchen dazugeben und mit dem Schneebesen durchrühren (montieren)

- Zum Servieren die Filets rund um das Kürbisgemüse und die Knöderln anordnen

KÜRBISGEMÜSE

300 g Butternusskürbis klein gewürfelt

2 EL Butter

1 Zwiebel fein gehackt

120 ml Gemüsesuppe

2 EL Sauerrahm

Salz, Pfeffer

- Zwiebel in der Butter leicht anschwitzen. Den Kürbis dazu geben, mit der Suppe aufgießen und weichkochen

- Mit Rahm, Salz und Pfeffer abschmecken