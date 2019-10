5-Zutaten-Rezept: Das Nockerl, ein Wunderwuzzi

Steinpilz-Speck-Nockerln mit Wildkräutern Vorbereitung: 30 min Zubereitung: 10 min Portionen: 4

NOCKERLN

300 g Mehl glatt

1 Ei

Etwa 250 ml Wasser

1 TL Salz

Wasser zum Kochen

- Mehl mit Ei, Salz und Wasser vermischen, sodass ein geschmeidiger und nicht zu flüssiger Teig entsteht. Kurz rasten lassen

- In der Zwischenzeit Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und salzen. Den Teig mit einem Nockerl- oder Spätzlehobel in das kochende Salzwasser schaben

- Solange leicht köcheln lassen, bis alle Nockerln an die Oberfläche gestiegen sind und nicht mehr „teigig“ sind. Abseihen und kurz mit kaltem Wasser abspülen

STEINPILZ-SPECK-RAGOUT

500 g Steinpilze geputzt und klein geschnitten

250 g Goderl-Speck oder anderen Speck, geräuchert; klein geschnitten

Eine Handvoll Wildkräuter Gänseblümchen, Löwenzahn, Labkraut; fein gehackt

Ein Schuss Wildkräuteröl selbst gemacht aus Brennnessel, Sauerampfer, Salbei, Borretsch

Salz, Pfeffer

Salzflocken geräuchert

- In einer Pfanne das Kräuteröl erhitzen und den Speck dazu geben. Speck etwas „auslassen“ und dann die Steinpilze und die Kräuter dazu geben. Salzen und pfeffern

- Nockerln hinzufügen und vorsichtig unterrühren

- Zum Servieren auf Tellern portionieren und mit den geräucherten Salzflocken betreuen. Eventuell mit Wildkräutern oder Blüten garnieren