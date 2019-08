5-Zutaten-Rezept: Makrele gebraten oder mariniert? Beides!

Roher Fisch war in unseren Breiten lange ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Er musste gebraten, noch besser in Fett triefender Panier auf den Tisch kommen. Im Sommer geht er auch als „Light-Variante“ vom Grill durch. Seit die Welt kleiner und die Vielfalt der Fisch-Zubereitungsarten größer geworden ist, beißt auch der gemeine Mitteleuropäer mit Vorliebe in rohen Fisch. Denken Sie nur an japanisches Sushi oder das trendige südamerikanische Ceviche.

Die Japaner beherrschen die Verarbeitung von rohem Fisch überhaupt auf höchstem Niveau. Neben Sushi gibt es da viel zu entdecken. Zum Beispiel Tataki, das unsere Leserin Melanie aus Wien auserkor. Der Grund: „Ich liebe es, zu experimentieren.“ Ursprünglich wird dabei roher Fisch mariniert, kurz angebraten und danach mit Sesam oder Pfeffer ummantelt. Melanie variierte insofern, dass sie zuerst die Forellenfilets marinierte, dann in geröstetem Sesam wälzte – und erst dann sehr kurz anbriet. So kurz, dass sie innen noch roh sind.

Die Version gefiel Koch Siegfried Dick, zumal rohe Makrelen zu seinen erklärten Lieblingsfischen zählen. Wer Makrele nur geräuchert akzeptiert, sollte einmal über seinen Schatten springen. Das rötlich-braune Fleisch besticht durch seine feste, aber saftige Konsistenz und schmeckt sehr würzig.