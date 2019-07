5-Zutaten-Rezept: Bodenständig, aber bitter-süß

Nicht selten wird in der Küche die Hauptsache – das Kochen – zur Nebensache und es stehen völlig überraschend ganz andere Dinge im Vordergrund. Man will gemeinsam eine Mahlzeit zubereiten und am Ende hat man eine Lösung für ein Problem gefunden, das man schon länger mit sich herumträgt. Bei Bettina und ihrer Tochter Bernadette trifft dieser Befund auf jeden Fall zu. „Wir kochen am Abend immer gemeinsam und können so ganz entspannt über den Tag sprechen.“

Experimentierfreude

Die Küche ist für die beiden Grazerinnen nicht nur der Ort, an dem Probleme gelöst werden, sondern auch der Experimentierfreude. Das tun die beiden leidenschaftlich gerne. Vor allem die Gegensätze der Geschmäcker haben es ihnen angetan: „Unsere Mischungen bewegen sich zwischen süß und scharf, bitter und sauer.“ Dass eine Idee möglicherweise am Gaumen dann nicht so funktioniert, wie gedacht nehmen die beiden leicht. Wer nicht wagt, gewinnt schließlich nicht.

Mit Wagemut zum Chef

Mit Wagemut und Geduld kennt sich auch Jürgen Vigné gut. Es ist schließlich ein Unterschied, ob man Chef oder Sous-Chef ist. Bereut hat der kreative Küchen-Meister seine Entscheidung, das gut eingeführte Haus in Eigenregie zu führen, nicht. Wenn er sich erholen will, greift er am liebsten zu Angel und übt sich in Geduld „Ich bin leidenschaftlicher Fischer und weiß, wie schwer es ist, einen Fisch zu angeln. Noch dazu eine Renke.“

Herkunftsgarantie

Bei kaum einem Produkt weiß man genauer, wo es herkommt, als bei einem selbst gefischten Fisch. Auch sonst lautet Vignés Maxime: „Ich liebe es, zu wissen, woher die Produkte stammen.“ Das schlägt sich natürlich auch in seiner Auswahl für das 5-Zutaten–Rezept der Woche nieder: Brennnessel und Holunder wachsen ebenso in seinem eigenen Garten wie der Kohlrabi. Für den Aha-Effekt hat er Zwergorangen eingebaut. Mit ihrer leicht exotischen Süße liefern sie einen höchst interessanten Kontrast zum Bodenständigen.