5-Zutaten-Rezept: Exotischer Kürbis, ungarisch inspiriert

GNOCCHI

500 g Erdäpfel mehlig; weich gekocht und geschält

150 g Mehl

1 Ei, etwas Butter

- Erdäpfel heiß durch eine Erdäpfelpresse drücken

- Mit Mehl und Ei zu einem glatten Teig verkneten

- Aus dem Teig zwei Röllchen formen und mit einem Teigschneider kleine Stücke abschneiden

- In heißem Wasser ziehen lassen, bis die Gnocchi an die Oberfläche steigen. Abseihen, kurz kalt abschrecken und beiseite stellen

ZWEIERLEI VOM MUSKATKÜRBIS

für das Püree:

ein halber Muskatkürbis geschält, klein geschnitten

3 EL Butter, Salz, etwas Musklatnuss

für den Szegediner-Kürbis:

ein halber Muskatkürbis geschält, fein gehobelt

etwas Butterschmalz

eine halbe Zwiebel fein geschnitten

2 EL Tomatenmark, 1 EL Paprikapulver

Salz, Pfeffer, ca. 60 ml Gemüsesuppe

- Für das Püree den Kürbis weichkochen, pürieren und mit Butter, Salz und Muskatnuss abschmecken

- Für den Szegediner-Kürbis Zwiebel kuzr in Butterschmalz anschwitzen, Tomatenmark und Paprikapulver kurz mitziehen lassen

- Mit Suppe aufgießen, Kürbis darin köcheln lassen, bis er weich und die Suppe fast verdampft ist

- Mit Salz und Pfeffer abschmecken

INGWERSCHAUM

ca. 60 ml Weißwein

ein Stück Ingwer daumengroß

1 Schuss Schlagobers, Salz

- Wein und Ingwer stark einreduzieren lassen, mit Schlagobers aufgießen und mit dem Pürierstab aufschäumen

SCHWEINSMEDAILLONS

1 Schweinslungenbraten in 8 bis 10, ca. 2cm dicke Stücke geschnitten

etwas Öl, Salz, Pfeffer

- Fleischstücke salzen, pfeffern und in einer Pfanne in Öl zartrosa braten

- Vor dem Servieren die Gnocchi in heißer Butter schwenken und mit den anderen Zutate anrichten