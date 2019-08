5-Zutaten-Rezept: Der Fisch bekommt eine Abreibung

Es sind uralte Techniken zur Haltbarmachung, die in einer experimentierfreudigen und kreativen Küche erfreulicherweise wieder vermehrt zum Einsatz kommen. Beizen und Einlegen hebt das Ausgangsprodukt Fleisch, Fisch oder Gemüse in eine ganz neue Dimension des Geschmacks. Damit sind auch höchst individuelle Variationen möglich, beweist Leser Martin aus Perchtoldsdorf.

Schwedisches Vorbild

Er orientierte sich bei seiner Version der gebeizten Seeforelle ein wenig an „Gravad Lachs“. Während der skandinavische Klassiker aber etliche Tage im Ganzen gebeizt in der Erde vergraben wird, reduzierte sich die Beizzeit beim Hobbykoch durch die Verwendung von Fischfilets. Der Effekt ist ähnlich: Im Fisch bilden sich durch die Veredelung mit Salz und Zucker ungewohnte Geschmacksnuancen heraus. Experten empfehlen, beim Beizen besonders auf die Verwendung ganz frischen Fisches zu achten.

Gemüse einlegen

Das „gepickelte Gemüse“, das Martin aus Gurke und Rettich zubereitet, hat natürlich nichts mit den unliebsamen Hautunreinheiten zu tun. Denken Sie dabei lieber an die typisch britischen „Mixed Pickles“ („to pickle“ – einlegen), die schon eher die richtige Richtung vorgeben.

Denn „to pickle“ meint im Englischen ganz einfach, Gemüse in einen Sud aus Essig und Gewürzen einzulegen. Und weil das urdeutsche „Sauergemüse“ irgendwie nicht so sexy klingt, hat sich in vielen Rezepten die eingedeutschte Version der „Pickles“ – also „gepickeltes Gemüse“ durchgesetzt.

Ob gepickelt oder in einer anderen Zubereitungsart: Die Zutaten, die Haubenkoch James Baron auswählte, zählen jedenfalls zu seinen absoluten Lieblingszutaten in der Küche. Dass Martin eine österreichische Version von „Mixed Pickles“ in sein Rezept einbaute, wird dem englischen Gentleman sicherlich gefallen haben.