5-Zutaten-Rezept: Der Zander auf einem rotem Bett

Es ist ein uralter Tipp, wenn es um Beziehungen geht: Gleich und gleich gesellt sich gern. Soll heißen: Mit ähnlichen Interessen lassen sich die Hürden des Kennenlernens viel leichter überspringen. Wer noch immer skeptisch schaut, sei an Marie und Klaus aus Wien verwiesen. Die beiden Hobbyköche lernten sich stilecht in einem Kochkurs kennen. „Deshalb kochen wir umso lieber gemeinsam.“ Die beiden haben sogar das gleiche Lieblingsgericht (Rinderfilet in Kaffee-Rotweinsauce mit Topinambur-Püree) – weil sie es damals im Kochkurs zubereiten mussten. Eine schöne Erinnerung, finden wir.

In der nunmehrigen gemeinsamen Küche geht es durchaus kreativ zu. Rezepte werden öfters gemeinsam entwickelt, und wenn da jeder seinen Senf dazugibt, entstehen Gerichte wie Zander mit Perlgraupen und Roten Rüben.

Spielraum für Unbekanntes

Gerade letztere haben es Haubenkoch Peter Reithmayr besonders angetan. „Man kann aus ihnen wirklich Köstlichkeiten zaubern. Die Kraft der wunderschönen Farbe, der Geschmack und der Geruch versprechen noch großen Spielraum für Unbekanntes.“ Wenn dazu noch Zander auf der Zutatenliste steht, kann eigentlich nichts schief gehen. Der beliebte Fisch harmoniert hervorragend mit den erdigen Noten der Roten Rüben. Und auch Perlgraupen sind ein perfekter Partner in dieser genussvollen Verbindung.

Überhaupt Graupen, schwärmt Reithmayr: „Eine sehr einfache, aber tolle und raffinierte Speise.“ Apropos raffiniert: Ein bisschen Säure kann nie schaden – und den liefert diesmal Sauerklee als höchst interessanter saurer Gegenspieler.