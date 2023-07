10 nützliche Küchenkräuter, die Profis lieben

6. Lemongrass - Asien im Topf

Zitronengräser (Cymbopogon citratus) sind nichts für Anfänger und gedeihen am besten in Glashäusern: Mit ein bisschen Glück wachsen sie auch im Topf – das in Asien und Afrika heimische Lemongrass braucht viel Wärme und Licht. Der Topf sollte in der Sonne stehen, in kalten Monaten muss er an einem trockenen, warmen Platz überwintern.

➤ Lesen Sie mehr: Eine Gärtnerin erklärt, wie Küchenkräuter im Topf gedeihen

Geerntet werden die Triebe, die auch getrocknet werden können, wie Schnittlauch. Zitronengras gibt Curry und asiatischen Suppen eine intensive exotische Zitrusnote.