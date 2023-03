Gärtnerin erklärt: So gedeihen Küchenkräuter im Topf

Sie verfeinern jedes Gericht und sehen zudem hübsch aus: Küchenkräuter haben noch mehr Vorteile, sie sind schmackhaft und vor allem gesund. Deshalb sind Basilikum und Co. besonders beliebt in österreichischen Haushalten. KURIER-Leserin Elisabeth Fenosz fragt sich, warum ihr Schnittlauch von unten her gelb wird, und überlegt, diesen mit einem Nährstoff zu retten. Auch Sybille Lindauer kämpft mit gelb werdenden Kräutern im Terrakotta-Topf. Ein Standort-Problem?