Tipp vom Gärtner: Schädlingsbekämpfung und Kürzen des Gummibaums

Er steht in vielen Wohnzimmern des Landes: der Ficus elastica, genannt Gummibaum. So auch bei KURIER–Leserin MariaLuise Bodner, die mit ihrem allerdings Probleme hat: „Mein Gummibaum, über 20 Jahre alt, wächst mir über den Kopf. Wie kann ich den Seitentrieb bewurzeln? Was bedeuten die weißlichen Flecken auf vielen der Blätter?“