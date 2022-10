Tipp vom Gärtner: Mehr Blütenpracht für die Clivie

Die Clivie bezaubert mit ihren Blüten in Orange, Gelb und Rot. Ein Hingucker in jedem Zimmer oder auf der Terrasse. Je älter sie wird, desto prachtvoller gedeiht sie, sofern sie die richtige Pflege erhält. Leider ist das bei Leserin Claudia Helm nicht der Fall: „Meine Clivie blüht zwar immer wieder, aber die Blüte bleibt ganz unten in den Blättern stecken. Was mache ich falsch?“

Winterruhe einhalten

Karin Klaus von der Gärtnerei Ludwig Starkl in Simmering erkennt das Problem: „Wenn bei der Clivia (Riemenblatt) die Blüten stecken bleiben, liegt das meist an der nicht eingehaltenen Ruhezeit. Das heißt, die Pflanze sollte ab Oktober bis Ende Februar hell und kühl stehen, bei 5 bis 12 Grad Celsius. In dieser Zeit sollte sie so gut wie gar nicht gegossen werden. Zum Ende dieser Ruhepause bildet die Clivia meist Blütenstände und kann dann den Standort auf halbschattig bei 18 bis 20 Grad wechseln.“

Keine Staunässe

Die Pflanze aus der Familie der Amaryllisgewächse zeigt sich als Zimmerpflanze robust und verbringt den Sommer gern im Freien. Allerdings ist sie empfindlich bei Feuchtigkeit. Daher rät die Expertin: „Staunässe sollte unbedingt vermieden werden, denn die fleischigen Wurzeln können leicht faulen.“

Karin Klaus hat Pflegetipps parat, damit man sich lange an der Pflanze erfreuen kann: „Von März bis Juli dürfen Sie die Clivia jede zweite Woche düngen. Umtopfen erst, wenn die Wurzeln aus dem vorhandenen Topf rauswachsen.“ Sind die Blüten abgewelkt, entwickeln sich kleine Früchte. Sobald sich diese zeigen, sollten sie abgetrennt werden, denn sie sind negativ für die Blütenbildung in der kommenden Saison.

