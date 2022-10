Expertentipps für die Rasenpflege im Herbst

Tipps für den Rasen im Herbst hat Michael Berlin auch noch: „Ordentliches Mähen ist das beste Mittel um Krankheiten im Keim zu ersticken. Bitte nur trockenen Rasen mähen! Das gilt es auch , bei Mährobotern zu beachten. Bei spätsommerlichen Temperaturen und trockener Witterung empfehlen wir eine Wassermenge wie im Sommer, also 25 l/m²/Woche zu geben. Sind die Temperaturen um die 20 Grad Celsius und Morgentau deutlich sichtbar, sollten Sie die wöchentliche Wassergabe auf 15 l/m² senken. Bitte unbedingt nur einmal pro Woche gießen. Vor dem Winter empfiehlt es sich, den Rasen von Laub zu befreien.“

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Pflanze zeigt – an: immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben!

Derzeit erreichen uns viele Anfragen, darum bitten wir um etwas Geduld.