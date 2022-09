Wo der Wein zu Hause ist: die schönsten Winzerhäuser

Herausforderung Klimawandel

Das Prinzip „form follows function“ ist dabei meist vorrangig – sowohl, was die Errichtung neuer Gebäude betrifft, als auch die Weinproduktion an sich. Die größte Herausforderung der Bauherren und Architekten werde künftig laut Sattler die Klimaveränderung sein: „Nicht nur die Umwelt, auch die Sorten und Weinstile haben sich vor allem in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verändert.“

Die Architektur trägt dem Rechnung und schafft im wahrsten Sinne neue Perspektiven, so Markus Spitzbart. „Wir sind immer wieder erstaunt, was gute Weinarchitektur alles leisten kann. Welche Effekte damit einhergehen. Von einer Belebung der gesamten Region über Auswirkungen auf den Tourismus bis hin zu Vernetzungen und Kooperationen unterschiedlicher Stakeholder.“