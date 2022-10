Tipp vom Gärtner: Laub- und Obstbäume richtig pflegen

Ein anderer Leser will wissen, was der Auslöser des grauweißen Belags auf den Blättern seines Ahornbaums ist. „Es handelt sich dabei um echten Mehltau. Das bringt den Baum zwar nicht um, ist aber ein Zeichen, dass es ihm nicht gut geht“, so Martin Göll, Experte von Kramer & Kramer. Ein Fungizid schafft Abhilfe.