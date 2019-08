Da haben wir den Salat: Alles Infos zu den grünen Blättern

Chinakohl

Steckbrief. Dieser fernöstliche Gaumenschmaus ist im 5. Jahrhundert in China wahrscheinlich aus einer Kreuzung von Speiserübe und Pak Choi entstanden. Der zylinderartige Kohlkopf hat hellgelbe bis -grüne Blätter, bei großen Exemplaren wird nach Vorliebe oft der Strunk entfernt. Temperament. Der Chinakohl schmeckt mild und ist sehr gut verdaulich. Er enthält so viel Vitamin C wie die Zitrone, Folsäule und Senföle wirken als natürliches Antibiotikum. Dank seines hohen Gehalts an B-Vitaminen, Niazin und Pantothensäure gilt er als der „Nervenstärker“ unter den Salaten. Tipp. Das Kochwasser als Basis für Suppen weiterverwenden.