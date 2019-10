Wie gesund sind Salate wirklich für unseren Körper

Welche „Schadstoffe“ kann Salat enthalten und woher kommen diese?

Die häufigsten negativen Stoffe im Salat sind folgende drei:

1. Nitrat/Nitrit

Ein häufiges Thema bei Salaten ist die Nitratbelastung. Nitrat kommt natürlicherweise im Boden vor, wird aber auch in Form von Dünger eingebracht. Es gibt diesbezüglich regelmäßige Schwerpunktkontrollen der Ages. 2018 wurden 88 Proben von Salat und Spinat genommen, von denen 8 beanstandet wurden. Zu hohe Werte werden vor allem vor im Frühling und Herbst festgestellt. Da Nitrat empfindlich ist gegenüber Licht und hohen Temperaturen, sind die Werte im Sommer meist unterhalb der Beanstandungsgrenze. Aus diesem Grund enthalten auch Gemüse aus Freilandabbau weniger Nitrat als Glashaus- oder Folienkulturen, die weniger der Sonne ausgesetzt sind. Nachdem in der Bio-Landwirtschaft keine chemisch-synthetischen Stickstoffdünger eingesetzt werden, ist auch in Bio-Salaten deutlich weniger Nitrat zu finden. Nitrat an sich ist nicht gesundheitsschädlich, es wird allerdings (einerseits bei der Lagerung, andererseits auch im Körper) zu Nitrit umgewandelt. Dieses kann den Sauerstofftransport im Blut blockieren und so schlimmstenfalls zu einer inneren Erstickung führen. Wärme fördert die Umwandlung von Nitrat in Nitrit, daher sollten nitratreiche Lebensmittel nur kurz und kühl gelagert werden. Bezügliche Nitrat-Belastung gilt also: idealerweise auf Bio-Boden in der Sonne gewachsen, kühl und kurz gelagert bzw. frisch verzehrt.

2. Keimbelastungen

Es gibt auch immer wieder Beanstandungen von abgepackten Salaten. Der VKI hat erst Anfang dieses Jahres diesbezüglich besorgniserregende Testergebnisse veröffentlicht. Im Milieu der Packung können sich Keime schnell vermehren und gesundheitlich bedenklich werden. Neben Hefen und Schimmelpilzen können das auch z.B. Listerien oder auch Toxoplasmose-Erreger sein, die besonders für Schwangere oder immunschwache Personen gefährlich sind. Frische, unverpackte Salate sind hier definitiv zu bevorzugen.

3. Pestizide

Auch was die Pestizid-Belastung betrifft, gibt es immer wieder Überschreitungen der erlaubten Höchstwerte. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu Salat aus biologischem Anbau. Hier werden keine Pestizide eingesetzt.

Wie gesund ist Salat wirklich?

Scherrer: Salat bereichert jede Ernährung. Gerade in Zeiten und Gegenden, in denen mehr als 40% der Bevölkerung übergewichtig sind, besticht der Salat hauptsächlich durch das, was er kaum liefert: die Kalorien. Wer Salat isst, isst in der Regel kleinere Portionen der anderen Speisen und alleine das ist für viele schon gesund. Zugegebenermaßen gibt es größere Vitamin- oder Mineralstoff- oder auch Ballaststofflieferanten, aber Blattsalat eignet sich wunderbar als Basis für diese. Weiteres Gemüse wie Karotten, Gurken, rote Rüben etc. kann ebenso damit kombiniert werden wie hochwertige Eiweißlieferanten (z.B. hartgekochte Eier, ein kleines Stück Fleisch oder Tofu). Auch Nüsse, Sprossen oder frische Kräuter können einen Salat zusätzlich aufwerten. Und nicht zu vergessen, Salat ist auch ein wichtiges Trägermaterial für wertvolle Öle, die essentielle Fettsäuren liefern. Dazu noch ein Stück Vollkorngebäck und man hat eine komplette, ausgewogene Mahlzeit. Allerdings gilt auch der Umkehrschluss. Wer Salat mit fettigen, hochkalorischen Soßen zukleistert, beraubt ihn damit einer seiner wertvollsten Eigenschaften.

Was ist Ihre ganz persönliche Lieblings-Salatsorte?

Scherrer: Ich liebe die Abwechslung und alles was gerade frisch wächst. Kulinarisch halte ich gerne meine Kindheitserinnerungen gerne hoch. Im Winter liebe ich Endiviensalat mit Kartoffeln oder Chinakohl mit Mandarinen und Walnüssen. Im Sommer gibt’s kaum etwas Besseres als eine bunte Schüssel gemischten Blattsalat mit allem, was der Garten gerade zu bieten hat. Obendrauf ein hartgekochtes Ei und ein Butterbrot mit Schnittlauch dazu.

Ich probiere aber auch gerne einmal etwas Neues. Erst vor wenigen Jahren habe ich zum ersten Mal Portulak gekostet und war begeistert.

Großen Wert lege ich auch auf die Marinade. Hier macht es wirklich Sinn, in die Qualität von Essig und Öl zu investieren, dann schmeckt alles gleich doppelt so gut.