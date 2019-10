Historische Salate im Check: "Die ultrageniale Puntarelle"

Wenn man sich so intensiv mit Salaten auseinandersetzt wie Sie und auch eine so große Vielfalt an Salaten tagtäglich zur Verfügung hat, verschmäht man dann die typischen Supermarkt-Sorten wie Eisberg & Co.?

Baumeler: (schmunzelt) Da kommt mir ein blöder, aber guter Vergleich in den Sinn: Wenn ich sage, Sex gefällt mir, dann stimmt das so auch nicht, weil mir gefällt nur eine bestimmte Form von Sex, nämlich ein qualitativer, von tiefer Herzensverbundenheit kommender. Und das ist beim Salat dasselbe: Mir gefällt Salat, der direkt von der Quelle kommt oder von befreundeten Gemüsebauern. Deswegen: Mir schmeckt ein Eissalat, aber eben einer der gehaltvoll und geschmackvoll ist. Ein Salat hier aus dem Garten braucht kein aufwendiges Dressing, um gut zu schmecken.