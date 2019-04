Unsterblich: Auf den Spuren Leonardo da Vincis in Florenz

Denn als da Vinci in Vinci bei Florenz am 15. April 1452 geboren wurde, war die Metropole als Zentrum des spätmittelalterlichen Handels- und Finanzwesens eine der reichsten Städte Europas. Die Pracht und Macht, die Florenz ausstrahlte und die Leonardo während seiner Schaffensjahre in der Stadt erlebte, spiegelt sich noch heute in der Architektur, die seit Jahrhunderten in weiten Teilen fast unverändert blieb. Im 14. und 15. Jahrhunderte blühte die Stadt auf. Sie setzte Maßstäbe in der europäischen Kunst und Kultur und wurde zur Wiege der Renaissance. Künstler und Gelehrte wie Donatello, Botticelli, Michelangelo, Machiavelli, Galileo Galilei und eben jener Leonardo da Vinci schufen zu dieser Zeit Kunstwerke, entwickelten Techniken und schenkten der Welt neue, revolutionäre Ideen von unschätzbarem Wert.