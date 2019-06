Faszination Salzkammergut: Magnet für Autoren, Asiaten und Adel

Der Mann hinter dem weltbekannten „Kuss“, der am Attersee zwischen Wiesen und Badesteg in einer Malerkutte hin- und herhuschte, fertigte dort 45 seiner insgesamt 50 Landschaftsbilder an. Bei uns galten sie lange Zeit als nicht gar so bedeutsam. Am internationalen Kunstmarkt hingegen waren Gemälde wie „Waldabhang in Unterach am Attersee“ oder der „Bauerngarten“ in den vergangenen Jahren gefragt wie nie.

Der veredelte Garten wurde vor zwei Jahren bei Sotheby’s in London um eine Rekordsumme versteigert. Für mehr als 50 Millionen Euro ging diese seither teuerste Attersee-Landschaft von Gustav Klimt an einen vermutlich russischen Käufer.



Eine Auktion wie diese zeigt das Salzkammergut und seine vielen grün- bis türkisblauen Seen natürlich von seiner besten Seite. Weltweit.