Inselgeschichten: Ibiza kann so viel mehr als Party

Vier Tage, vier Routen. Die Freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende

Donnerstag

Strand Es Torrent: Kleine ruhige Bucht, es gibt auch ein gutes Fisch-Restaurant. www.estorrent.net

Lunch im Ses Boques: Direkt am Meer wird u. a. typisch spanische Paella serviert.

Sunset bei Es Vedrà: Vom ehemaligen Wachturm Torre des Savinar ist der Ausblick auf den Felsen gigantisch.



Dinner mit Tapas: Ein Deutscher leitet das „Destino“ seit 22 Jahren, sensationell authentische Insel-Küche. Carrer sa Talaia 15, Sant Josep

Freitag

Strand Sa Caleta: Hohe rote Klippen in Hufeisenform, klares Wasser, malerische Bucht.

Lunch in Ibiza-Stadt: Gute Tapas, auch Pasta und Steaks an der entzückenden Plaça del Parc. www.localsonlyibiza.com



Sunset am Experimental Beach: Beach-Club zwischen Bobo-Chic und Hippie-Style. Hochkarätige Weinkarte. www.eccbeach.com

Dinner am Strand: Sehr gute Fisch-Speisen im „Yemanja“, wer danach feiern will, wechselt nebenan ins „Blue Marlin“. www.yemanjaibiza.com

Samstag

Flanieren in Santa Gertrudis: Bezauberndes Dorf mit Cafés und Shops. Tipp: Schinken in der Bar Costa am Plaza de la Inglesia.

Shoppen am Hippiemarkt: Kunsthandwerk, Schmuck und Mode an unzähligen Ständen. www.lasdalia.es



Drinks in der Bar Anita: Eine Institution an der Plaça de la Inglesia in Sant Carles mit Tischen an der Straße. Sehr authentisch.



Lunch im La Paloma: Detailverliebter Garten mit Tischen zwischen Zitrusbäumen, Top-Speisen. www.palomaibiza.com



Sonntag

Strand Cala Boix: Bucht mit hohen Klippen im Norden, naturbelassen, auch bei Einheimischen beliebt.



Lunch im The Boat House: Strand-Restaurant im mediterranen Stil, mit vielen Holzmöbeln. Facebook: @theboathouseibiza



Abkühlen in Tropfsteinhöhlen: Früheres Lager für Schmugglerware, bunte Farben in den Höhlen Can Marçà in Puerto de San Miguel. Mehrsprachige Führungen.



Sunset am Benirrás-Strand: Einheimische trommeln den Sonnenuntergang ein, magische Kulisse.