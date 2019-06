Ibizagate: Russisches Rezept für schöne Nägel

Fragen im Nagelstudio: Russisch oder klassisch? Maniküre oder Pediküre?

Und weil das Nagelthema unlängst für Gesprächsstoff sorgte, besonders was die Mani- und Pediküre betrifft, fragten wir in einem Nagelstudio nach, was man über gepflegte Nägel wissen sollte.„Niemals würde eine Russin zu einem Date mit ungepflegten Nägeln gehen“, sagt Maria Lenivkina. „Man weiß ja nie, wen man unterwegs trifft. Womöglich ist es der Mann des Lebens. Schon deshalb gehen die Russinnen in voller Parade aus dem Haus. Hände und Füße manikürt, volles Make-up.“ Sie muss es wissen, denn Lenivkina wurde in der Ukraine geboren, jobbte in einem Nagelstudio in Sotschi, studierte in Wien Publizistik und ist heute Geschäftsführerin des Nagelstudios nails2go. Sie weiß, was Russische Maniküre ist. Denn was man bei uns unter Russischer Maniküre versteht, ist in russischen Salons oder in Russland selbst Standard und wird dort als „Klassische Maniküre“ angeboten. Auch die Beauty-Industrie ist in Russland fortgeschrittener als etwa in Österreich. Es gibt dort für die Klassische Maniküre spezielle Nagellacke, die bei uns noch nicht zugelassen sind, die noch perfekter in das Nagelbett fließen.



Russische Maniküre

Bei der Russischen Maniküre, auch perfektionierte Maniküre genannt, wird die gesamte Nagelhaut mittels Frästechnik vollständig entfernt. Ziel ist ein sauberes und längeres Nagelbett.