Bonjour Europa: Eine Reise nach Straßburg

Über Brücken gehen

Vielleicht liegt die Einzigartigkeit dieser Grenzstadt auch daran, dass sie schon so oft im Mittelpunkt Europas stand. Oder so viele Brücken hat. Nicht nur rund um die Altstadtinsel, sondern auch über den Rhein. Legendär das Treffen der NATO vor zehn Jahren: 60 Jahre Nato, Sarkozy, Obama, Merkel und die anderen Mitglieder auf der Passerelle de Deux Rives (Brücke der zwei Ufer). Seit 2017 gibt es einen weiteren Übergang, die Beatus-Rhenanus-Brücke macht der spacigen Tram und ihren Gästen den Weg frei in beide Richtungen.

Viele Franzosen kaufen in der angrenzenden Stadt Kehl die billigeren Zigaretten, gehen günstig essen und arbeiten auch dort. Die deutschen Nachbarn kommen, um Leichtigkeit und Laissez-faire zu tanken, richtig gute Bretzel oder Flammkuchen in einer Winstub zu essen oder mit dem Rad oder zu Fuß die Passerelle de Deux Rives zu überqueren. Übrigens auch ein Treffpunkt für Verliebte und alle, die stets auf der Jagd nach den schönsten Aussichten sind. Mon dieu, am besten bei Sonnenuntergang. Wenn die Sonne Straßburg in goldenes Licht taucht.

Weekender durch Straßburg

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.