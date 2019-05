Bye-bye, London: Eine Liebeserklärung

Kimtschi, der würzige koreanische Mix aus eingelegtem Rotkraut, Rettich und Paprika, ist in London inzwischen auch als Belag auf Burgern und Pizzen und in Suppen zu finden. Vegan ist natürlich auch in London ein Trend; eine halbe Million Veganer soll es in der Hauptstadt geben. Das ist erstaunlich in einer Stadt voller fleischlicher Gelüste und wir meinen hier die Edel-Gastronomie, die an der Themse dank zahlungskräftiger Gäste floriert.

Über Geld spricht man nicht Nach der letzten Zählung leben derzeit 357.200 Millionäre in der Stadt und – Heiratswillige aufgepasst – immerhin 20.000 von ihnen sind unter 35. Da bestellt man schon gerne mal Beluga-Kaviar zur Pekingente.