Sängerin Lizz Görgl: So lebt die Dancing-Queen!

Woid’s an Kaffee?“ Es dauert keine Minute, dass Lizz Görgl in die Rolle der perfekten Gastgeberin schlüpft. Schnell sein wollte sie schon immer, sonst hätte sie wohl nicht schon als Zehnjährige beschlossen, Skirennläuferin zu werden und zwar eine der Besten: zweimal Bronze bei Olympia in Vancouver 2010 und Doppel-Weltmeisterin in Garmisch-Partenkirchen 2011. Selbst drei Jahre nach ihrem Karriereende geht Görgl noch auf Titel-Jagd. Seit Mai ist sie amtierender ORF-„Dancing-Star“ und darf sich neuerdings auch Bauherrin nennen. Vor drei Jahren ist Lizz zu ihrem Lebensgefährten, Musiker und Produzent Chris Harras, von Innsbruck nach Niederösterreich gezogen und hat mit ihm beim Radfahren ein „Super-Grundstück“ entdeckt. 1.500 Quadratmeter in beneidenswerter Lage, fernab von Lärm und Verkehr mit Traumblick irgendwo im Nirgendwo hoch über Mödling. Wo genau sie wohnt, möchte Lizz, wie sich Görgl auch für ihre Zweitkarriere als Sängerin nennt, aber für sich behalten.