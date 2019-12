Siri verbessert Wettermoderator live im TV

Dass bei Live-Sendungen schon mal das ein oder andere Hoppala passieren kann, ist bekannt. Auch BBC-Wettermoderator Tomasz Schafernaker trat kürzlich im TV in ein (selbstverschuldetes) Fettnäpfchen. Weil er vergaß, seine Smartwatch abzulegen schaltete sich während seiner Wettervorhersage der Spracherkennungs-Assistent Siri ein. Just in dem Moment, als er die Wetterlage in der verschneiten Stadt Minneapolis in den USA kommentierte, korrigierte Siri live auf Sendung: "Es wird kein Schnee vorhergesagt" - gut hörbar für die Zuseher vor den Bildschirmen.