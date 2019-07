Warnung vor Alexa, Siri & Co.: "Das sind die neuen Wanzen"

Die meisten schätzen die Bequemlichkeit und denken sich nicht viel dabei: Digitalen Assistenten wie Apples Siri, Amazons Alexa, Googles Assistant oder Microsofts Cortana sind mittlerweile immer öfter auf dem Handy mit dabei. Oder sie lauschen in den eigenen vier Wänden mit. Gefällig und klug - aber auch gefährlich, warnten Vertreter der Arbeiterkammer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Sie spielen Lieblingslieder, erinnern an Termine, beantworten Fragen oder steuern aus der Ferne technische Funktionen zu Hause: digitale Assistenten mit Sprachsteuerung haben in vielen Haushalten Einzug gehalten. Der Komfort habe seinen Preis, so eine aktuelle Untersuchung. Vor allem die Privatsphäre, einst heiß umkämpft, leide: Es entstünden sehr genau Profile jedes Haushalts und der einzelnen Mitglieder. Während bei blinden und motorisch eingeschränkten Mitgliedern die Vorteile wohl meist überwiegen, sollten sich andere Konsumenten über die Hintergründe informieren und abwägen.