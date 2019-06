Künstliche Intelligenz: Alexa, beschimpfe den Kundendienst!

An der kleinen, blau umrandeten Box lassen sich Parameter wie „Humor“ und „Höflichkeit“ mit Drehknöpfen einstellen. Was passiert, wenn man sie zurückschraubt, zeigt ein Kurzfilm: Der Apparat führt dann ein Reklamationsgespräch mit einem Telefon-Kundendienst und beginnt, die Person am anderen Ende der Leitung wüst zu beschimpfen.

Der „Prototyp“ des intelligenten Assistenten, den die Gruppe Superflux in der Schau „Uncanny Values – Künstliche Intelligenz & Du“ (bis 6.10.) im Wiener MAK zeigt, ist eine Fiktion. Doch führt das witzige Ding an Fragen heran, die in der Durchsetzung unseres Lebens mit künstlicher Intelligenz ( AI) relevant sind: Wie weit lässt sich menschliches Verhalten delegieren, welche Fehler sind möglich, welche Regeln muss es geben?