MAK-Chef zu Künstlicher Intelligenz: „Ich will das nicht dramatisieren“

Das Silicon Valley wiederum macht Ähnliches – aber im Geiste des Geldverdienens: Google etwa protokolliert so gut wie ausnahmslos alle Online-Einkäufe der Amerikaner mit, Facebook weiß intimste Details auch über Menschen, die kein Facebook-Konto haben, und, Überraschung, die Mikrofone („Alexa“ etc.), die sich die Menschen ins Wohnzimmer stellen, hören nicht nur dann mit, wenn sie per Namensaufruf aktiviert werden.

Irgendwann – ob bald oder doch nicht, darüber scheiden sich die Geister – wird Künstliche Intelligenz ganz neue Maßstäbe des Wissens setzen (und den Menschen und die Arbeitswelt dann völlig neu definieren).

Der Standort ist, wirklich, problematisch.

KURIER: Wie kommen wir da wieder raus?

Christoph Thun-Hohenstein: Die Zukunft der Menschheit wird sich an der künstlichen Intelligenz entscheiden. Von unserem Umgang mit diesen Technologien hängt ab, ob es uns in 50 Jahren noch gibt – oder wir als Menschheit, wie wir sie bisher kannten, weg sind. Ich will das nicht dramatisieren. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein.

Wir werden da aber gerade sowohl von China als auch den USA abgehängt, Europa spielt da außer durch Gnaden-Technologietransfer aus den USA keine Rolle.

Wir haben eine Chance: Durch klare Ethikregeln für Künstliche Intelligenz. Die EU-Kommission hat das Papier einer Expertengruppe zum Thema vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz vorgelegt. Die Frage ist, ob es der EU gelingt, ein überzeugendes europäisches Modell, wie man mit diesen Technologien umgehen muss, zu entwickeln und durchzusetzen. Wir verharmlosen das viel zu sehr. Das ist das neue Nuklear-Thema, daran wird sich unser Schicksal entscheiden, wenn wir die selbstlernenden Maschinen nicht mehr steuern und ihre Entscheidungen nicht nachvollziehen können.

Aber wir nützen die Technologie ja auch gewinnbringend.

Wir alle sind bereits Cyborgs. Ich halte schon die Smartphones für eine Erweiterung unseres Körpers. Es wird aber noch viel intensiver werden. Wir werden in ein paar Jahren die direkte Verbindung zwischen Künstlicher Intelligenz und menschlichem Hirn haben. Den Körper optimieren wir ohnehin laufend, bald mit Gentechnik, Exoskeletten und so weiter. Wie gehen wir damit um, wenn wir den Maschinenanteil an uns ständig steigern? Werden wir durch intensives Erleben virtueller Realität nicht schizophren?