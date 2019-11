Wer hinten den Stimmen von Siri, Wiener Linien und ÖBB steckt

Alexa wird männlich

In fünf Jahren soll der Markt für digitale Sprachassistenten um mehr als 30 Prozent wachsen. Da schadet es nicht, wenn auch ein paar echte Weltstars die Werbetrommel für die Stimmen rühren, die uns künftig durch den Tag begleiten. Samuel L. Jackson zum Beispiel. Der Hollywood-Schauspieler, der vor 25 Jahren neben John Travolta in John Travoltas „Pulp Fiction“ neu durchstartete, soll demnächst in den USA bei Amazon im „Celebrity Mode“ verfügbar sein.

Falls man damit seinen eigenen „Echo“-Lautsprecher aufrüsten will, kommt das pro Stimme auf 99 Cent. Ziemlich günstig für das eigentlich unbezahlbare Gefühl, einmal einen Star um so etwas Banales wie die Wetterauskunft zu bitten. Oder darum, ein Gedicht aufzusagen. Oder einen aufzuwecken.

Alexa bleibt anonym

An einem jedoch will man beim Internetgiganten Amazon nicht rütteln: Die Identität der deutschsprachigen Alexa bleibt weiterhin streng geheim. „Ihre Grundlage ist eine echte, menschliche Stimme“, so die knappe Auskunft aus der deutschen Konzernzentrale in München.

Auf jeden Fall gilt: Bei allen besprochenen Diensten ist es eine Software, die danach bei Bedarf die gesprochenen Texte zerhackt und sie wie gewünscht neu zusammenfügt. Klingt brachial, aber sonst müsste ja ständig eine echte Person hinter dem Mikrofon sitzen.