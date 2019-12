"E.T." der Außerirdische kommt zurück auf die Erde

37 Jahre ist es her, dass sich der Außerirdische "E.T." vor den Augen der Kinobesucher von seinem menschlichen Freund Elliott verabschiedet hat - jetzt kommt er für einen kurzen Werbespot zurück auf die Erde.

Feinfühliges Revival

Bei dem in Original-Ästhetik produzierten Spot dürften wohl alle Kinder der 80er-Jahre ein wenig nostalgisch werden. Denn mit dem kleinen sympathischen Außerirdischen kehrt auch der damals einsame zehnjährige Elliott zurück. Der ist inzwischen erwachsen und hat ebenfalls zwei Kinder, wie seine Mutter damals. Die kleine Tochter sieht Drew Barrymore (die im Original spielte) ziemlich ähnlich und sein Sohn darf eine telepathische Verbindung zu " E.T". aufbauen.

Dementsprechend sind es Elliotts Kinder, die den niedlichen Außerirdischen im Spot des Fernsehsenders Sky im verschneiten Garten entdecken. Das erschrockene Geschrei alarmiert Elliott, der in den Garten stürmt und dort seinen alten Freund empfängt. Im Werbespot wird Elliott übrigens vom Original-Schauspieler Henry Thomas gespielt.

Auch Momente wie die wiederauferstehende Topfpflanze, die magische Fahrt mit dem Rad vor dem Mond und der leuchtende Zeigefinger haben es in den Spot geschafft. Spätestens wenn " E.T." "nach Hause" möchte, schmilzt auch das letzte (extra-)terrestrische Herz dahin. Das Video hat allein am ersten Adventwochenende 10 Millionen Klicks gesammelt.