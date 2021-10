Kurios: Das Netz rätselt über kryptische Nachricht am Strand

Ein kurioser Fund auf Google Maps sorgt derzeit im Netz für Wirbel: Auf Reddit fragen sich User, was es mit der mysteriösen Botschaft auf sich hat, die ein Mann - scheinbar bewusst - für Google Streeview in den Sand einer Küste am Kap Verde schreibt. Er verwendet dabei nicht die gängige Amtssprache Portugiesisch, sondern greift auf eine fremde Sprache zurück. Schaut man sich den Post auf Reddit an, wird schnell deutlich, dass es um eine Person oder einen Ort namens "Bana" geht. Der Begriff kommt in dem kurzen, achtzeiligen Gedicht gleich mehrfach vor.