PSG-Fan wurde zum viralen Hit: "Tausche Mama, gegen Messi-Trikot"

Für ein Trikot von Superstar Leonel Messi, würden manche viel Geld hinblättern. Doch was, wenn das Taschengeld dafür nicht ausreicht? So erging es wohl einem kleinen PSG-Fan beim Champions-League-Spiel am Dienstag.

Bevor Messi mit zwei Treffern für Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig (3:2) siegreich war, wurde ein PSG-Fan zum viralen Hit.

Beim Aufwärmen der Mannschaft hielt ein kleiner Junge ein Schild in die Höhe, auf dem stand: "Leo, gibt mir dein Trikot und ich gebe dir meine Mama"

Ob die das auch so lustig fand? Dem Gesichtsausdruck zur Folge nicht, aber vielleicht konnte sie der anschließende Sieg wieder aufheitern. Ob der Junge am Ende ein Messi-Trikot erhalten hat, ist nicht bekannt.