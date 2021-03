So lacht das Netz über die nicht enden wollende Suezkanal-Blockade

Nach einer fast einwöchigen Blockade des Suezkanals ist das auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" der Reederei "Evergreen" zumindest teilweise wieder freigelegt. Das niederländische Bergungsunternehmen des Schiffes warnte indes aber vor zu schnellem Jubel über eine Freilegung des Kanals. Die "Ever Given" sei nur am hinteren Teil freigelegt worden. "Aber der Bug sitzt noch völlig fest." Mehr dazu hier: