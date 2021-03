Triebgesteuert: Warum der Kapitän einen Penis fuhr

Doch inzwischen ist das Lachen allen Beteiligten vergangen. Mehr als 300 Schiffe warten derzeit im Mittelmeer und im Roten Meer auf die Durchfahrt durch den Suezkanal. Einige Reedereien haben ihre Mannschaften angewiesen, den 7.000 Kilometer längeren Weg über das Kap der guten Hoffnung nach Europa zu nehmen. Diese Fahrt dauert je doch zehn bis 16 Tage länger als der Abschneider durch den Suezkanal.

Und es ist eine reine Kostenfrage, mit wie viel Knoten sich die schwer beladenen Schiffe fortbewegen können. Es gilt, schneller und pünktlicher oder langsamer und später abzuwägen. Die globalen Lieferketten könnten bald ins Stocken geraten. Der Ölpreis zieht wieder stark an. „Das wird uns noch ein bis zwei Monate auf Trab halten“, sagt der Lieferkettenexperte Joachim Schaut vom Logistikdienstleister DB Schenker. Jede Woche Verzögerung kostet die Weltwirtschaft sechs Milliarden Euro.

„So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt“, sagt ein bekannter Wiener Spediteur, der aber aus verständlichen Gründen nicht namentlich genannt werden will. Er hat Ladungen aus China auf drei Schiffen verteilt, die vor dem Suezkanal warten und mit enormer Verspätung in Rotterdam ankommen werden. Die anfallenden Mehrkosten und Pönalezahlungen bei nicht On-Time-Lieferungen, so weiß er aus Erfahrung, wird keine Versicherung der Welt abdecken. Versichert ist vermutlich nur die Ware, die sich auf der „Ever Given“ befindet.