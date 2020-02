Gieriges Gegenüber: Frau echauffiert sich über gefräßiges Date

Rais Zeilen entfachten binnen kürzester Zeit eine hitzige Debatte. Bis Montag wurde der Beitrag, der nur für Follower der Autorin einsehbar ist, laut Huffington Post bereits über 350.000 Mal gelikt.

In den Kommentaren zeigen sich die Nutzerinnen und Nutzer gespalten. "Das ist die Art von Monster, das sich keine schwimmende Tür teilen würde, wenn die Titanic sinkt. Brechen Sie den Kontakt ab", schrieb eine Userin in Aspielung an die dramatische Tür-Szene im Filmklassiker "Titanic". "Dieser Typ hat Ihnen sofort einen Vorgeschmack darauf geliefert, wie eine Ehe mit ihm aussehen würde", kommentierte eine andere.