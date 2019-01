Warum die Chancen auf ein Date am 6. Jänner besonders hoch sind

Der Jahresbeginn ist für viele Menschen ein guter Moment, um Vorsätze für die Zukunft zu fassen oder einen Neuanfang zu wagen. Während die einen mit dem Rauchen aufhören oder sich gesünder ernähren wollen, setzen es sich andere zum Ziel, der Liebe eine neue Chance zu geben.

In puncto Online-Dating ist das auch anhand von Nutzerdaten beobachtbar. Laut Branchenexperten ist der erste Sonntag im neuen Jahr der beliebteste Tag fürs Online-Dating. Das berichtet der Independent in seiner Onlineausgabe. Im Jahr 2019 fällt der erste Sonntag im neuen Jahr auf den 6. Jänner.

"Dating-Sonntag"

Die Dating-App Hinge hat die Aktivitätsdaten seiner Nutzer der vergangenen zwei Jahre analysiert und dabei festgestellt, dass es an diesem Tag eine eindeutige Gesprächsspitze gab, die Beantwortungsquote von Nachrichten erheblich höher war und mehr Dates ausgemacht wurden.

Im Jahr 2017 haben am "Dating-Sonntag" 41 Prozent mehr Menschen eine Konversation begonnen als noch in der Woche davor – im darauffolgenden Jahr waren es sogar 56 Prozent. 62 Prozent mehr Dates sollen an diesem Tag im Jahr 2018 vereinbart worden sein, 36 Prozent mehr waren es im Jahr 2017.

Darüber hinaus soll die tägliche Benutzeraktivität im Jahr 2017 um 16 Prozent angestiegen sein und im Jahr 2018 um 22,5 Prozent, während die Beantwortungsquote 36 Prozent und die Anzahl der Gespräche um 20 Prozent höher gewesen seien.