Was es so schwierig macht, online die Liebe zu finden

Was macht die große Auswahl an potenziellen Partnern durch Onlinedating-Plattformen mit uns? Stärkt oder schwächt es unser Selbstwertgefühl? Und wie merke ich, ob ich schon süchtig nach dem nächsten Match geworden bin? Psychoanalytikerin Sarah Rubenthaler gibt Aufschluss darüber.



Manche Forscher bezeichnen das Aufkommen des Onlinedatings als größten Einschnitt in der Beziehungskultur seit dem Sesshaftwerden des Menschen vor 10.000 bis 15.000 Jahren. Wie beurteilen Sie das?

Sarah Rubenthaler: Der Einzug und das Aufstreben des Internets in unseren Haushalten – und damit auch das Onlinedating – haben eine neue, leichte, schnelle, anonyme Perspektive des Kennenlernens eröffnet. Es warten offenbar unzählige potenzielle Partner da draußen, versteckt nur hinter ihren Bildschirmen, ein paar Mausklicks entfernt. Schon vor Onlinedatingplattformen gab es Agenturen und Zeitungsannoncen, über die mögliche Partner gefunden werden konnten. Neu ist die kommerzielle Partnervermittlung somit natürlich nicht, aber nie war der Zugang einfacher und teilweise sogar kostenlos.

Vor einem Jahrzehnt galten Menschen, die online nach der großen Liebe gesucht haben, noch als Sonderlinge. Warum hat sich das Ihrer Meinung nach geändert?

Onlinedating ist sicher Ausdruck unserer veränderten Gesellschaft. Früher galt als Versager, wer mit 30 noch nicht den Partner fürs Leben gefunden hat. Heute haben sich die Prioritäten verschoben – das führt zu diversen Veränderungen. Es gibt mehr Singles, viele möchten sich erst beruflich selbst verwirklichen, bevor sie sich binden; da Frauen unabhängiger wurden, gibt es weniger wirtschaftliche Zweckverbindungen, Kinder werden später geboren. Mitten im stressigen Arbeitsleben ist Onlinedating natürlich eine interessante Alternative. Es geht schnell, ist effizient, es gibt diverse Filtereinstellungen (Raucher, sportlich) und Matchingsysteme, die uns „passende“ Partner vorschlagen sollen. Nicht zuletzt lässt sich Onlinedating perfekt in die Pausen unseres Alltags integrieren. Tatsächlich ist es aber auch heute noch so, dass sich Paare nicht outen wollen, sich über diese diversen Plattformen kennen gelernt zu haben; gerne wird da etwas geflunkert. Liebe per Mausklick – da fehlt offenbar die gesellschaftlich erwartete Romantik des Kennenlernens.

Durch Dating-Apps haben wir das Gefühl, dass da draußen Tausende bis Millionen potenzieller Partner warten. Was macht das mit uns?

Das kommt sicher auch auf unseren Charakter, unser Bindungsverhalten, unsere Einstellung und Absichten an. Manche sind mit dem Überangebot schlicht überfordert. Es kann zu übergroßen Erwartungen und Ansprüchen an den potenziellen Partner führen. Bei Internetbekanntschaften besteht eine große Gefahr darin, mehrere, jedoch nur an der Oberfläche kratzende, Verbindungen einzugehen. Man schreibt mit verschiedenen Nutzern parallel, fühlt sich im ersten Moment gleich einmal nicht mehr so einsam, schafft es aber nicht, sich auf eine einzelne Person tiefer einzulassen. Es könnte ja bei den unzähligen anderen Suchenden noch etwas Besseres dabei sein. Übrig bleibt mancher dann mit dem schalen Gefühl des erneuten Versagens bei der Partnersuche, und das, obwohl es doch so ein riesiges Angebot gibt. Menschen, die glauben, dass sie etwas versäumen, wenn sie sich festlegen, gibt es auch im realen Leben. Das Internet mit seiner Bandbreite macht es nur noch einfacher, von Profil zu Profil zu switchen.