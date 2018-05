Warum wir Liebeskummer ernst nehmen sollten

Fast jeder Mensch leidet mindestens einmal im Leben an Liebeskummer, einer emotionalen Notlage, die in Angst, Trauer, Verzweiflung aber auch Wut, Hass und Krankheit resultieren kann. Und das nicht nur bei Teenagern, sondern bei Menschen jeden Alters. "Liebeskummer setzt ein Stressprogramm für Körper, Geist und Seele in Gang. Der Kampf am Kriegsschauplatz der Gefühle entwickelt sich zu einem ganz persönlichen, intimen Leidensprozess, der nicht mit Pauschalratschlägen gestoppt oder gemildert werden kann", sagt Birgit Maurer, die 2008 die erste Liebeskummer-Praxis in Österreich gegründet hat.

Was sind denn die gängigsten Symptome bei Liebeskummer?

Birgit Maurer: Es gibt Symptome auf der körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Ebene. Diese können alle gleichzeitig auftreten oder eine Ebene ist ausgeprägter, das ist individuell. Manche wollen arbeiten gehen, andere sagen, sie sind arbeitsunfähig. Das häufigste Symptom ist jedoch die Lustlosigkeit in allen Lebensbereichen. Ganz häufig sind Essstörungen, wenn man nichts mehr runterbekommt, oder Frustfressen, um sich zu beruhigen. Aber auch Kopf- und Herzschmerzen sowie Schlaflosigkeit können auftreten. Liebeskummer ist eine Belastungssituation und da reagiert auch der Körper, wie die Sprichwörter schon sagen: Es zerbricht mir das Herz, das geht mir an die Nieren, mir krampft es den Magen zusammen. In ganz schwierigen Fällen kommen noch Suchtmittelmissbrauch oder suizidale Gedanken und Handlungen hinzu. Ich habe alle Leute bei mir, manche daten sich fast zu Tode und sind schon komplett erschöpft davon, und welche, die sich komplett in die Isolation zurückziehen und vereinsamen. Es kann sich auch eine Depression daraus entwickeln.

Wie ernst sollte man Liebeskummer aus psychologischer Sicht nehmen?

Zuerst ist da die Verzweiflung, die Kränkung, die Traurigkeit, die irgendwann auch in Wut, Hass und Rachegedanken umschlagen kann, was auch sehr viel Gift für den Körper bedeutet. Wenn die Lebensqualität so darunter leidet, dass man sich mit nichts anderem mehr beschäftigen kann, dann sollte man das unbedingt ernst nehmen. Es ist mir wichtig, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass Liebeskummer keine Teenagerkrankheit ist. Denn was geht uns näher, als wenn wir einen geliebten Menschen verlieren? Es ist etwas, das einen sehr aus der Bahn werfen kann. Wenn man kein Leben mehr führen kann, das eine gewisse Qualität hat, nicht mehr isst und trinkt, Suizidgedanken hat, Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, dann benötigt man auf jeden Fall Unterstützung. Sei es der Pfarrer, Freunde oder Familie. Wenn jemand zu sehr abmagert, braucht er zusätzlich auch ärztliche Unterstützung.

Kardiologen sprechen vom Broken-Heart-Syndrom, bei dem Liebeskummer das Herz unter Stress setzt und die Symptome einem Herzinfarkt ähneln. Wie kann das behandelt werden?

Die Patienten sind ein paar Tage im Krankenhaus, werden untersucht. Wenn organisch alles in Ordnung ist, geht es darum zu zeigen, dass es eine psychosomatische Reaktion ist, für die eine Psychotherapie nötig ist. Das bedeutet ein Auseinandersetzen mit Schmerz und Kummer. Manchmal ist es der erste Liebeskummer mit 30, nach einer langen ersten Partnerschaft. Da droht das Herz wirklich zu zerbrechen und man hat überhaupt keine Perspektive mehr. Aus dieser Hoffnungslosigkeit wieder rauszukommen, sich neu zu orientieren, ist ein mühevoller Prozess. Liebeskummer ist wie ein Entzug, das ist auch hirnpsychologisch nachgewiesen – mit Schweißausbrüchen, Zittern, Herzstechen, einem erhöhten Puls.

Wie behandeln Sie Liebeskummer in Ihrer Praxis?

Meistens kommt eingangs der Satz: „Das war die perfekte Beziehung.“ Wenn es die perfekte Beziehung gewesen wäre, dann wären Sie ja nicht da. Der, der getrennt wird, für den ist das oft total überraschend, obwohl die Entscheidung meist gut überlegt ist und nicht spontan getroffen wird. Reflektierend kommen die meisten dann drauf, dass in den letzten Monaten der Beziehung weniger Intimität und Zuwendung stattgefunden hat. Dann zerpflücken wir zwischen Idealisierung und Realität, bringen ein bisschen eine Distanz rein. Dann folgt der Prozess der Loslösung.