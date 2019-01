Sind Sie schon einmal Opfer von "Kittenfishing" geworden?

Früher hieß es "warmhalten" oder "ignorieren", heute nennt man dieses Verhalten in Bezug auf Liebesangelegenheiten "breadcrumben" oder "ghosten". Mittlerweile gibt es kaum mehr Dating-Strategien, für die noch kein Begriff im Netz herumschwirrt und es werden ständig mehr. Hier eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Banksying

Das Werk "Girl with Balloon" des Street-Art-Künstlers Banksy hat sich im Oktober nach seiner Versteigerung um rund 1,2 Millionen Euro bei Sotheby’s in London mit einem eingebauten Shredder selbst zerstört. Einen ähnlichen Zugang scheinen manche zu Beziehungen zu haben: Bei einer Befragung von 800 Nutzern der Dating App "Plenty of Fish" gab jeder Vierte an, schon einmal vor Beginn einer Beziehung deren Zerstörung geplant zu haben. Fast doppelt so viele sollen bereits Opfer von "Banksying" durch einen Partner geworden sein.

Benching

Man trifft jemanden, den man grundsätzlich anziehend findet. Die Entscheidung, ob daraus etwas Ernstes werden könnte, wird jedoch auf die lange Bank geschoben, das Objekt der Begierde dabei über Wochen oder Monate in einer Art Warteschleife gefangen gehalten.

Breadcrumbing

Diese Handlungsweise zielt darauf ab, jemanden warmzuhalten. Es werden immer wieder kleine Signale gesendet – im wörtlichen Sinn also Brotkrümel gestreut –, um zu zeigen, dass man grundsätzlich noch da ist. Es kann sich dabei um belanglose Nachrichten, aber auch um liebe Aufmerksamkeiten handeln. Der Betroffene schöpft dadurch Hoffnung, dass ein dauerhaftes Interesse an ihm besteht, Verabredungen werden aber nicht selten in letzter Minute abgesagt und das Spiel beginnt von vorne.