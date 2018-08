Moderne Dating-Kultur: Was es mit Fishing auf sich hat

Bindungsscheue Millennials ?

Im Independent wird Fishing als bezeichnend für die Partnersuche von Millennials beschrieben, die feste Bindungen scheuen und immer auf der Suche nach etwas Besserem sind. Paradox ist dies vor allem vor dem Hintergrund, dass sich viele Mitglieder der Generation Y im Grunde nach einer Liebesbeziehung sehnen.

Eine Erhebung, die von der britischen Bank First Direct in Auftrag gegeben und vom Psychologen Oliver Robinson von der University of Greenwich durchgeführt wurde, zeigte kürzlich, dass sechs von zehn Millennials mit finanziellen, karrieretechnischen und privaten Krisen zu kämpfen haben – und dies als enorme psychische Belastung empfinden. Aus der Befragung von 2.000 Briten geht hervor, dass finanzielle Probleme junge Menschen am häufigsten (53 Prozent der Fälle) in die Mittzwanzigerkrise schlittern lassen. Auch Arbeitslosigkeit (26 Prozent der Fälle) und ein besonders belastender Arbeitsalltag (24 Prozent der Fälle) tragen zu Krisen bei. 25 Prozent der Befragten führen die Lebenskrise auf den Druck zurück, den richtigen Lebenspartner zu finden (mehr dazu hier).