Wo Singles von ihren schlimmsten Dates erzählen

Wahre Geschichten

Ein Grundsatz gilt für alle: Kein Date ist so peinlich, langweilig oder unangenehm, dass man nicht irgendwann darüber lachen kann. Das beweist die Veranstaltungsreihe „True Dating Stories“, die bereits in 60 Ländern Station machte und am 7. März auch in Wien gastiert. Professionelle Comedians tragen dabei wahre Horrorgeschichten von misslungenen Verabredungen vor – die Besucher können ihr traumatischstes Dating-Erlebnis vorher anonym auf einen Zettel schreiben. Auf der Instagram-Seite bekommt man einen Vorgeschmack: „Ich hatte in meinem Leben drei Tinder-Dates“, wird etwa ein Single zitiert, „zwei davon alleine.“