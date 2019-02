Schau ma mal: Sprachlos zum ersten Date

„Die Auswahl der richtigen Worte kann stressig sein“, sagt Till Spindler später im Interview. „Gleichzeitig zeigen Studien, dass wir mehr nonverbale Signale decodieren, als wir vermeintlich ausdrücken. Wieso also nicht den Fokus auf das Unausgesprochene richten?“

Den Markt für ungewöhnliche Dating-Events entdecken auch andere: Seit zwei Jahren wird etwa Face-to-Face-Dating in Wien angeboten. Das Konzept: Ein Abend, drei Bars, Ortswechsel nach eineinhalb Stunden und mit immer anderen Menschen am Tisch. Gegründet hat Rico Hetzschold die Veranstaltungsreihe 2013 in Deutschland: „Ich habe alles ausprobiert: Single-Partys, Online-Dating, Spieleabende. Ehrlich gesagt, hat mir nichts davon Spaß gemacht. Also habe ich selbst etwas gemacht.“

Dass kreative Dating-Event-Angebote mehr werden, wundert den Psychologen und Lebensberater Roman Braun nicht: „Das traditionelle Speeddating hat sich abgenützt. Die Branche musste innovativer werden. Und wir wissen, dass es die größte Erfolgsrate bei der Partnersuche im privaten Umfeld gibt. Es ist nur logisch, dass nun Events geschaffen werden, die einen persönlichen Rahmen, eine Vertrautheit schaffen wollen.“