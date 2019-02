Wohin am Valentingstag? Hierhin!

Dinner für zwei – Keine Lust zum kochen und kein Geld für ein Dinner? Kein Problem: Lidl lässt mit den „Valentin Nuggets“ und einer Pizza in Herzform keine kulinarischen Wünsche offen.

Last-minute-Date – Auf den letzten Drücker kann man sich beim Blind Dating bei First Escape in Wien noch einen Partner angeln. Am 14. Februar sind Einzelanmeldungen (Kosten 32 Euro) möglich. Und wer weiß, Spannung und Liebe liegen schließlich eng beieinander. Deatils gibt es hier.

Granteln statt lieben – Dem Turteln entfliehen kann man in der Wiener Völlerei. Dort wird unter dem Titel „Kenn ich diesen Valentin?!“ bei Knoblauchsuppe und Bohneneintopf der unromantischste Abend Wiens versprochen. Paare zahlen doppelt.

Tierische Liebe – Liebesbisse statt Umarmungen, Harem statt Monogamie – am Valentinstags-Special wird es im Haus des Meeres in Wien tierisch romantisch. Bei der Fischfütterung kann man sich sogar ein Bussi abholen. Zwar nicht von einem Frosch, dafür von einem Koi. Kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere gibt es auch im Tiergarten Schönbrunn, Hier geht es zur Homepages des Haus des Meeres und hier zum Tiergarten Schönbrunn.

Wer suchet, der findet – Ein außergewöhnliches Fotomotiv bietet die Herzerl-Straße an der Grenze zwischen der Steiermark und Slowenien. Der Aussichtspunkt zur Straße in Herzform befindet sich schon im Nachbarland. Von der L613 biegt man rechts in die Spicnikstraße ein und folgt den Schildern. GPS-Koordinaten: 46.670454 N, 15.55134 E.